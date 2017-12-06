Эксперт поддержал идею разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь

Москва, 6 декабря. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз поддержал предложение петербургского депутата Владимира Петрова снять запрет на продажу шампанского в новогоднюю ночь и в Рождество.

«Инициатива правильная. Более того, я считаю, что надо разрешить не только в Новый год и Рождество, а постоянно и повсеместно продавать винодельческую продукцию», — отметил он.

По словам Дробиза, на сегодняшний день россияне выпивают в 1,5 раза больше крепких напитков, чем во времена Советского Союза, пиво — в 3 раза больше, а вино — в 4 раза меньше. Эксперт полагает, что необходимо менять культуру потребления алкогольных напитков в России, передает RT.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить продажу шампанского в Новый год и Рождество с 22.00 до 8.00.