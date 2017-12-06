Тренер «Ливерпуля» рассказал о трех важных игроках «Спартака»

Ливерпуль, 6 декабря. Наставник футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов против столичного «Спартака» выделил в составе красно-белых самых ярких атакующих футболистов.

По мнению Клоппа, особое внимание необходимо обратить на трех спартаковцев — Промеса, Зе Луиша и Глушакова, которых он назвал важными игроками «Спартака».

Российский полузащитник обладает большим опытом и хорошей физической подготовкой, передает слова немецкого специалиста «Свободная пресса».

«Промес похож на Садио Мане, он прирожденный форвард. Они делают нападение «Спартака» разнообразным, но мы также можем быть разными», — подчеркнул он.

Как сообщала «Газета.Ru», матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» пройдет в среду в 22.45.