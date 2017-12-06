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Тренер «Ливерпуля» рассказал о трех важных игроках «Спартака»
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    Тренер «Ливерпуля» рассказал о трех важных игроках «Спартака»

    15:46  6 Декабря 2017
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    Тренер «Ливерпуля» рассказал о трех важных игроках «Спартака»

    Ливерпуль, 6 декабря. Наставник футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов против столичного «Спартака» выделил в составе красно-белых самых ярких атакующих футболистов. 

    По мнению Клоппа, особое внимание необходимо обратить на трех спартаковцев — Промеса, Зе Луиша и Глушакова, которых он назвал важными игроками «Спартака».

    Российский полузащитник обладает большим опытом и хорошей физической подготовкой, передает слова немецкого специалиста «Свободная пресса».

    «Промес похож на Садио Мане, он прирожденный форвард. Они делают нападение «Спартака» разнообразным, но мы также можем быть разными», — подчеркнул он.

    Как сообщала «Газета.Ru», матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» пройдет в среду в 22.45. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #лига чемпинов #спартак #ливерпуль
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