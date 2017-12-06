Лучший кандидат: россияне обрадовались участию Путина в выборах президента
Москва, 6 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Россияне обрадовались принятому решению, назвав действующего главу государства лучшим кандидатом.
«Я рад, что Путин В.В. баллотируется — он лучший кандидат!» — написал в Twitter Aleksey Vitalievich.
Россияне выразили уверенность, что с Путиным Россию ждут новые победы.
ВЕРЮ, ЖДУТ РОССИЮ ГОДЫ НОВЫХ, ЗНАЧИМЫХ ПОБЕД!— Sergey (@vasergal07) December 6, 2017
ПРИВЕДЕТ ЕЕ К НИМ ПУТИН - НАШ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!
«Вот хоть один человек сомневался в том,что Путин не будет президентом? Нет ему пока замены», — отреагировала на новость Мария Бойнова.
Пользователи соцсетей отметили, что руководить страны должен сильный и достойный кандидат.
Владимир Путин пойдет на президентские выборы. Да, у руля страны должен стоять сильный и достойный человек. pic.twitter.com/aWGP4vof0t— Роман Голованов (@golovanov_r) December 6, 2017
«Путин — президент навсегда!» — прокомментировал myaksikanec.
Вот и хорошо????— Алферова Юля (@AlferovaYulya) December 6, 2017
Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента РФ
Видео: @dimsmirnov175 pic.twitter.com/YODUhRxepM
Напомним, выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.