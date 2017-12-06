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Лучший кандидат: россияне обрадовались участию Путина в выборах президента
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    Лучший кандидат: россияне обрадовались участию Путина в выборах президента

    18:18  6 Декабря 2017
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    Лучший кандидат: россияне обрадовались участию Путина в выборах президента
    Москва, 6 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Россияне обрадовались принятому решению, назвав действующего главу государства лучшим кандидатом.

    «Я рад, что Путин В.В. баллотируется — он лучший кандидат!» — написал в Twitter Aleksey Vitalievich‏.

    Россияне выразили уверенность, что с Путиным Россию ждут новые победы.

    «Вот хоть один человек сомневался в том,что Путин не будет президентом? Нет ему пока замены», — отреагировала на новость Мария Бойнова‏.

    Пользователи соцсетей отметили, что руководить страны должен сильный и достойный кандидат.

    «Путин — президент навсегда!»  — прокомментировал myaksikanec.

    Напомним, выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #выборы-2018
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