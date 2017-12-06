Лучший кандидат: россияне обрадовались участию Путина в выборах президента



Москва, 6 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Россияне обрадовались принятому решению, назвав действующего главу государства лучшим кандидатом.

«Я рад, что Путин В.В. баллотируется — он лучший кандидат!» — написал в Twitter Aleksey Vitalievich‏.

Россияне выразили уверенность, что с Путиным Россию ждут новые победы.

ВЕРЮ, ЖДУТ РОССИЮ ГОДЫ НОВЫХ, ЗНАЧИМЫХ ПОБЕД!

ПРИВЕДЕТ ЕЕ К НИМ ПУТИН - НАШ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ! — Sergey (@vasergal07) December 6, 2017

«Вот хоть один человек сомневался в том,что Путин не будет президентом? Нет ему пока замены», — отреагировала на новость Мария Бойнова‏.

Пользователи соцсетей отметили, что руководить страны должен сильный и достойный кандидат.

Владимир Путин пойдет на президентские выборы. Да, у руля страны должен стоять сильный и достойный человек. pic.twitter.com/aWGP4vof0t — Роман Голованов (@golovanov_r) December 6, 2017

«Путин — президент навсегда!» — прокомментировал myaksikanec.

Вот и хорошо????

Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента РФ

Видео: @dimsmirnov175 pic.twitter.com/YODUhRxepM — Алферова Юля  (@AlferovaYulya) December 6, 2017

Напомним, выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.