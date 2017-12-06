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Российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде в любом случае — Дворкович
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    Российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде в любом случае — Дворкович

    15:40  6 Декабря 2017
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    Российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде в любом случае — Дворкович

    Москва, 6 декабря. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович, комментируя решение МОК по олимпийской сборной России, заявил, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду-2018 в любом случае. 

    «Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — цитирует ТАСС Дворковича.

    Российский вице-премьер также отметил, что считает действия МОК проявлением неуважения к Олимпийским играм. Решение о недопуске сборной России под национальным флагом является несправедливым, добавил Дворкович. 

    Напомним, во вторник МОК принял решение о дисквалификации Российского олимпийского комитета. Тем самым организация запретила российским спортсменам участвовать в 23-х зимних Олимпийских играх в Пхенчане под своим флагом. Кроме того, МОК ввел персональные санкции против ряда российских спортивных чиновников — так бывшего министра спорта России, вице-премьера Виталия Мутко пожизненно отстранили от Олимпийских игр.

    Отметим, в Кремле, комментируя решение МОК, заявили, что ситуацию стоит внимательно проанализировать, а эмоции при вынесении каких-либо суждений на этот счет — исключить. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #мок #дворкович #олимпиада-2018
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