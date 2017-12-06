Сторонники Саакашвили во время потасовок с полицией у Рады пустили в ход палки и топоры

Киев, 6 декабря. Во время потасовок в палаточном городке у здания украинской Верховной рады сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили применили против сотрудников правоохранительных органов палки, топоры и бензопилы, сообщает Национальная полиция Украины.

На официальном сайте ведомства уточняется, что все подобные действия были задокументированы, им будет дана правовая квалификация. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Напомним, ранее в среду Нацполиция Украины попыталась снова задержать Саакашвили и искала его в палаточном городке. Сторонники политика старались помешать правоохранительным органам. В результате стычек пострадали 14 полицейских и двое граждан.

Во вторник 5 декабря в квартире Михаила Саакашвили в Киеве прошли обыски. Полиция задержала его, однако сторонникам Саакашвили удалось отбить политика. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в течение суток Саакашвили должен добровольно явиться на допрос. Ему предъявляют обвинения по трем уголовным статьям.