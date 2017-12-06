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Тиллерсон: США считают важным участие Асада в переговорах по Сирии
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    Тиллерсон: США считают важным участие Асада в переговорах по Сирии

    15:36  6 Декабря 2017  /обновлено: 16:45  06 Декабря 2017
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    Тиллерсон: США считают важным участие Асада в переговорах по Сирии

    Брюссель, 6 декабря. США считают важным участие Башара Асада в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. 

    «Что касается сирийского режима и роли Башара Асада в мирных переговорах в Женеве, мы сказали россиянам, что считаем важным участие сирийского режима в переговорах. Важно, чтобы Асад, пока он является лидером этого режима, был напрямую вовлечен в эти переговоры», — сказал Тиллерсон.

    Напомним, 1 декабря делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН Башаром Джаафари заявила о завершении своего участия в восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве. По его словам, решение о том, вернется ли она в Женеву, будет принято в Сирии. По официальной версии, причиной отъезда стало заявление представителей оппозиции, в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #башар асад #переговоры #тиллерсон
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