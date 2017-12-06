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Украина
СБУ похвасталась, что тратит 70% времени на борьбу с Россией
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    СБУ похвасталась, что тратит 70% времени на борьбу с Россией

    15:56  6 Декабря 2017
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    СБУ похвасталась, что тратит 70% времени на борьбу с Россией

    Киев, 6 декабря. На противодействие России сотрудники Службы безопасности Украины тратят 70% рабочего времени, похвалился глава ведомства Василий Грицак. 

    «Порядка 70% нашего рабочего времени и усилий мы направляем на противодействие российской гибридной агрессии против Украины и локализации деятельности ее спецслужб», — сказал он в ходе выступления в Верховной раде. 

    По его словам, в настоящее время в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе находятся более 900 сотрудников СБУ.

    Грицак также утверждает, что партнерские спецслужбы высоко оценивают полученный СБУ опыт «по противодействию российским спецслужбам и гибридной агрессии», сообщает издание «ПолитНавигатор».

    СБУ похвасталась, что тратит 70% времени на борьбу с Россией

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко похвалил СБУ за отпор «гоп-компании из Москвы».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #сбу
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