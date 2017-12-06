СБУ похвасталась, что тратит 70% времени на борьбу с Россией

Киев, 6 декабря. На противодействие России сотрудники Службы безопасности Украины тратят 70% рабочего времени, похвалился глава ведомства Василий Грицак.

«Порядка 70% нашего рабочего времени и усилий мы направляем на противодействие российской гибридной агрессии против Украины и локализации деятельности ее спецслужб», — сказал он в ходе выступления в Верховной раде.

По его словам, в настоящее время в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе находятся более 900 сотрудников СБУ.

Грицак также утверждает, что партнерские спецслужбы высоко оценивают полученный СБУ опыт «по противодействию российским спецслужбам и гибридной агрессии», сообщает издание «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко похвалил СБУ за отпор «гоп-компании из Москвы».