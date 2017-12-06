Дмитрий Носов: Нельзя осуждать спортсменов, которые решат поехать на Олимпиаду

Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах, обсуждая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» решение МОК о недопуске России к Зимним играм в Пхенчхане, напомнил о детях, которые тренируются с утра до вечера, веря в свою страну и олимпийскую справедливость.

«Ребенок хочет принести олимпийское золото своей стране и на протяжении 20 лет он тренируется, каждый день, с утра до вечера, по десять часов в день. Просто представьте это на секунду. Вокруг этих детей не только родители и близкие, целый коллектив, целая структура, направленная на подготовку спортсмена. В него вкладывают жизнь, душу. И вдруг происходит такое, а у кого-то поворачивается язык сказать: «Не езжай на Олимпийские игры». Это тяжелая ситуация. Я считаю, что каждый спортсмен вправе сейчас сам решать. И если он поедет на Олимпийские игры, его ни в коем случае нельзя осуждать», — сказал Дмитрий Носов.

Дзюдоист отметил, что если бы он оказался в такой ситуации, то поехал бы на Олимпиаду и сделал бы все возможное, чтобы ее выиграть.