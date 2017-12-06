Путин рассказал, как его отец ушел добровольцем на фронт в 1941 году
Москва, 6 декабря. Отец президента РФ Владимира Путина ушел добровольцем на фронт в 1941 году, несмотря на возможность работать в тылу. Об этом российский лидер рассказал на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России».
Глава государства напомнил, что вся история России является «героическим порывом добровольцев», которые защищали свое отечество.
«Мой отец Владимир Спиридонович Путин, имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем ушел на фронт», — сказал Путин, выступая на церемонии.
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