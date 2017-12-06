Путин рассказал, как его отец ушел добровольцем на фронт в 1941 году

Москва, 6 декабря. Отец президента РФ Владимира Путина ушел добровольцем на фронт в 1941 году, несмотря на возможность работать в тылу. Об этом российский лидер рассказал на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России».

Глава государства напомнил, что вся история России является «героическим порывом добровольцев», которые защищали свое отечество.