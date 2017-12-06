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МИД РФ назвал условия для снятия ограничений с американских СМИ-иноагентов
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    МИД РФ назвал условия для снятия ограничений с американских СМИ-иноагентов

    15:47  6 Декабря 2017
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    МИД РФ назвал условия для снятия ограничений с американских СМИ-иноагентов

    Москва, 6 декабря. В МИД РФ заявили, что все ограничительные меры в отношении американских СМИ-иноагентов, которые приняты в России, будут аннулированы после отмены соответствующих ограничений работы российских СМИ в США.

    Официальный представитель дипведомства Мария Захарова прокомментировала вопрос об отмене ограничений в отношении американских СМИ-иноагентов. Дипломат отметила, что все поправки носят зеркальный, ответный характер.

    «Все меры, которые были предприняты в отношении американских СМИ или сейчас предпринимаются, будут отменены, когда США отменят соответствующие меры в отношении российского телеканала RT и других СМИ»,  — сказала Захарова на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова призвала Госдепартамент США проявить компетентность в оценке зеркальных мер, напомнив Вашингтону, что у RT America была отозвана аккредитация в американский Конгресс.

    МИД РФ назвал условия для снятия ограничений с американских СМИ-иноагентов

    Автор: Герман Парло
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    #россия #сша #захарова #мид рф #сми-иноагенты
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