Тотальное увольнение: израильский инструктор назвал способ перевести ВСУ на стандарты НАТО

Киев, 6 декабря. В настоящее время украинская армия, несмотря на все заявления политиков, настолько же далека от соответствия стандартам НАТО, как и раньше, считает израильский военный инструктор в ВСУ Цви Ариэли. Причина этого — системные проблемы украинской армии, «которые никто не хочет исправлять, потому что эти вещи удобны топ-чиновникам и кланам», уверен израильтянин.

«Никакого перехода на стандарты НАТО в ВСУ и НГУ не будет, хотя это постоянно обещали сделать, — отмечает Ариэли. — Я видел, что никому из тех, кто принимает решения, эти изменения не нужны. В ближайшее время никакого перехода на стандарты НАТО не будет, потому что есть лобби, которое максимально сопротивляется принятию необходимых решений».

В интервью украинскому изданию «Апостроф» Ариэли назвал единственный способ исправить положение в ВСУ для того, чтобы перевести армию Украины на стандарты НАТО и сделать ее при этом «профессиональной, а не контрактной» — тотальное увольнение.

«Единственный толчок к решению этих вопросов – немедленное тотальное увольнение в запас всех высших офицеров периода развала украинских Вооруженных сил», — предлагает радикальное решение уставший от царящего в ВСУ развала израильский инструктор.

Аналогичного мнения Цви Ариэли о Нацгварии Украины: «Если убрать Главк НГУ (я просто видел, как он работает), вообще хуже не станет! Наоборот, освободится куча средств, существенно минимизируется коррупция…»

На место уволенных украинских военных, считает он, необходимо набрать тех, кто хорошо проявил себя во время боев в Донбассе.