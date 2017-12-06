Дамаск: боевики обстреляли окрестности госпиталя «Аль-Аббассиин»

Дамаск, 6 декабря. Террористы, захватившие район оазиса Восточная Гута, нарушили режим перемирия и обстреляли жилой квартал Дамаска.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что боевики произвели несколько минометных выстрелов по окрестностям госпиталя «Аль-Аббассиин» в столице Сирии. В результате обстрела не менее двух мирных жителей получили ранения. Городской инфраструктуре нанесены повреждения, сообщает полицейское управление Дамаска.

Минометный огонь был подавлен несколькими ударами со стороны правительственных войск. Отмечается, что террористы понесли потери в живой силе и вооружении.