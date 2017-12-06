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Ветеран внешней разведки рассказал, зачем США пытаются вербовать журналистов РФ
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    Ветеран внешней разведки рассказал, зачем США пытаются вербовать журналистов РФ

    15:28  6 Декабря 2017
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    Шпионаж

    Спецслужбы Соединенных Штатов Америки пытаются вербовать российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российские журналисты — это информированная, умная публика особой стати, которая умеет добывать особо ценную информацию, поэтому США и пытаются их вербовать, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников.

    «Вновь ставим вопрос в данном случае не только перед американскими коллегами, но и всем международным сообществом о беспрецедентном давлении на российские средства массовой информации со стороны Соединенных Штатов Америки»,— сообщила Мария Захарова на брифинге.

    Она отметила, что речь в данном случае идет и о требовании к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Дипломат подчеркнула, что если задать вопрос о вербовке в Государственном департаменте США, то «они скажут, что им об этих случаях неизвестно». Именно по этой причине этот вопрос поднимет министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене в четверг.

    «Поэтому говорить о том, что у них нет информации и они ее не комментируют, уже не получится», — сказала официальный представитель МИД РФ.

    Мария Захарова

    «Нужно понимать, что российские журналисты — это информированная, умная публика особой стати, которая умеет добывать особо ценную информацию. Это зеркальное отражение их (американской — прим. ред.) журналистики: беспардонной, нарушающей все нормы морали и поведения. Даже человеческих отношений. А наши СМИ не просто информаторы, это своего рода «разведчики». Они несут информативную правду со стороны событий, которые происходят в мире, в том числе и в Штатах. Поэтому США и пытаются их вербовать, в Вашингтоне их опасаются», — поясняет ситуацию Санников.

    Экс-разведчик уверен, что руководство ряда спецслужб США хотело бы сделать из российских представителей СМИ «двойных агентов», которые бы прекратили предоставлять миру о США объективную информацию и которые могли бы добывать секретные данные в России.

    «Я работал с нашими СМИ за границей. Больше в ГДР, конечно, но могу сказать, что российские журналисты — это публика особой стати. Случайных людей в журналистике не бывает. А ситуация с RT — это вообще безобразие. Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В их политике наблюдается некая туповатость. Они не понимают что делают», — заключил собеседник ФАН.

    Внешняя разведка

    Напомним, в феврале Сергей Лавров заявил о постоянных попытках вербовки российских дипломатов в Европе и в США. В апреле 2016 года американские спецслужбы предлагали сотрудничество советнику-посланнику посольства России в Вашингтоне. Недавно Минюст США внес RT America в список иностранных агентов.

    Автор: Сергей Чемеков
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