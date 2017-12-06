Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске
Политика
МИД РФ назвал чушью заявление США о победе над террористами в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ назвал чушью заявление США о победе над террористами в Сирии

    15:08  6 Декабря 2017
    91

    МИД РФ назвал чушью заявление США о победе над террористами в Сирии

    Москва, 6 декабря. Москва считает несусветной чушью заявления США о победе над террористами в Сирии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

    «Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты...Это же чушь несусветная», — сказала Захарова.

    Она также добавила, что Пентагон пытается приписать большую часть заслуг в освобождении Сирии коалиции под руководством США, однако вполне очевидно, что решающий вклад в победу над терроризмом в САР был сделан Россией.

    Напомним, 5 декабря представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что большая часть заслуг в освобождении Сирии от террористов «принадлежит коалиции под руководством США, а не России».

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #захарова #мид рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть