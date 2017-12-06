МИД РФ назвал чушью заявление США о победе над террористами в Сирии

Москва, 6 декабря. Москва считает несусветной чушью заявления США о победе над террористами в Сирии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

«Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты...Это же чушь несусветная», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Пентагон пытается приписать большую часть заслуг в освобождении Сирии коалиции под руководством США, однако вполне очевидно, что решающий вклад в победу над терроризмом в САР был сделан Россией.

Напомним, 5 декабря представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что большая часть заслуг в освобождении Сирии от террористов «принадлежит коалиции под руководством США, а не России».