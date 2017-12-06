Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» руководителю общественного международного проекта «Сохрани Байкал» Максиму Тодорову.

Президент России принял участие в ежегодной церемонии вручения премии «Доброволец России 2017». Российского лидера попросили вручить главный приз лучшему волонтеру 2017 года. Им стал руководитель общественного международного проекта «Сохрани Байкал». Тодоров получил награду из рук Путина и пожал президенту руку.

Во время своего выступления на церемонии глава страны поддержал работу волонтеров, назвав это «семейным» делом. Кроме того, Путин объявил 2018 год — годом волонтера.