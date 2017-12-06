Цены на Samsung Galaxy Note8 в России упали до психологической отметки

Москва, 6 декабря. Российские цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8, который появился в продаже в конце сентября, постепенно снижаются.

По информации издания Hi-tech Mail.ru, стартовая цена гаджета составляла 69990 рублей. Однако сейчас новинка Samsung продается за 50 тысяч рублей.

Тем не менее стоимость гаджета может варьироваться от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от региона России.

Отметим, что Galaxy Note8 пришел на смену Galaxy Note7, у которого обнаружилась серьезная проблема с аккумулятором. После ряда случаев с возгоранием смартфона руководство Samsung приняло решение об изъятии линейки из продажи.

Последние тесты показали, что новое мобильное устройство Samsung во многом выигрывает у своего основного конкурента iPhone X от американской компании Apple. Как отмечает британское издание Express, преимущество Galaxy Note8 связано с быстрыми технологиями LTE, от использования которых Тим Кук решил отказаться.