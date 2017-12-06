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Цены на Samsung Galaxy Note8 в России упали до психологической отметки
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    Цены на Samsung Galaxy Note8 в России упали до психологической отметки

    16:08  6 Декабря 2017
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    Цены на Samsung Galaxy Note8 в России упали до психологической отметки

    Москва, 6 декабря. Российские цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8, который появился в продаже в конце сентября, постепенно снижаются.

    По информации издания Hi-tech Mail.ru, стартовая цена гаджета составляла 69990 рублей. Однако сейчас новинка Samsung продается за 50 тысяч рублей.

    Цены на Samsung Galaxy Note8 в России упали до психологической отметки

    Тем не менее стоимость гаджета может варьироваться от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от региона России.

    Отметим, что Galaxy Note8 пришел на смену Galaxy Note7, у которого обнаружилась серьезная проблема с аккумулятором. После ряда случаев с возгоранием смартфона руководство Samsung приняло решение об изъятии линейки из продажи.

    Последние тесты показали, что новое мобильное устройство Samsung во многом выигрывает у своего основного конкурента iPhone X от американской компании Apple. Как отмечает британское издание Express, преимущество Galaxy Note8 связано с быстрыми технологиями LTE, от использования которых Тим Кук решил отказаться.

    Автор: Дима Оленин
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    #samsung #samsung galaxy note8
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