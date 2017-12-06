Сирия новости 6 декабря 16.30: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ достигли Абу-Кемаля, в Алеппо почтили память российских военных медиков

Сирия, 6 декабря. Элитное подразделение САА «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ достигли Абу-Кемаля и соединились с базирующимися в городе бригадами армии САР, в Алеппо почтили память российских военных медиков, в Харасте продолжаются бои между САА и «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили продвижение «Сил Тигра» к Абу-Кемалю, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир аш-Шам»: атакует расположения САА в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Харасте.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел позиций группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Арбин. О столкновениях противников в Восточной Гуте сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). В Харасте продолжаются бои между правительственными войсками и «Ахрар аш-Шам» за контроль над складом военной техники, передает Smart News Agency.

Также местные источники пишут, что артиллерия сирийская армия наносит удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях высоты Тель Бардая на юго-западе провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1 атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Рувейла на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает оппозиционный канал в Twitter (@HalabTodayTV). По данным автора публикации, правительственные войска понесли незначительные потери. Данная информация не получила официального подтверждения.

В административном центре провинции состоялись мероприятия, посвященные памяти российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших год назад под огнем радикальных вооруженных формирований. Напомним, 5 декабря прошлого года боевики антиправительственных группировок обстреляли военно-полевой госпиталь в Алеппо. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@NadieHarbi).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщает в Twitter (@watanisy) , что элитное подразделение правительственных войск Сирии «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление «Исламского государства»1 и, освободив от ИГ1 несколько поселений на пути своего следования, достигли Абу-Кемаля. В стратегическом городе бригады генерала Сухейля соединились с дислоцированными там подразделениями Сирийской арабской армии (САА).

Одновременно с этим местный Twitter-канал (@watanisy) передает, что более 1000 мирных жителей региона вернулись в родные поселения на восточном берегу Евфрата после того, как солдаты САА установили переправу и обеспечили безопасный переход реки для гражданских лиц.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Идлиб. Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что в рамках боевого вылета российская авиация атакует опорные пункты исламистов в районах Абу Дали, Аль-Штейб и Аль-Балил.

В западном пригороде административного центра провинции Идлиб найдено тело девушки, застреленной неизвестными боевиками. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Балиль, Умм Турекея, Умм Хазим и Абу Дали на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Также в этой части региона продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Солдаты правительственных войск выбили террористов «Ан-Нусры» с юго-восточного склона холма Тель-Рахьян. Информационное агентство Al-Masdar News передает, что САА также продвигается к стратегической высоты со стороны населенного пункта Рахаджан.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в полиции провинции Майсан, что в районе Аль-Салам правоохранительные органы задержали опасного террориста «Исламского государства». Исламисту удавалось скрываться и избегать правосудия в течение девяти лет.

Иракская армия продолжает кампанию по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» на юго-западе провинции Анбар. Ранее сообщалось, что к юго-западу от Ар-Рутбы была уничтожена группировка ИГ из восьми боевиков, бежавших с побережья реки Евфрат. По данным местных СМИ, ВВС Ирака продолжают спецоперацию против оставшихся на территории региона террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)