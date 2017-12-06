Путин начал выступление на Всероссийском форуме добровольцев в Москве

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин начал выступление на Всероссийском форуме добровольцев, который проходит в эти минуты в Москве. Российский лидер поприветствовал участников форума, отметив важность добровольческого движения.

«Я искренне приветствую всех, кто присутствует в этом зале — людей с добрым сердцем и чистыми помыслами. Всегда уважал тех, кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, поселку, не жалея времени и сил ради общего дела», — заявил он, выступая со сцены.

Глава государства подчеркнул, что забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром и готовность служения отечеству являются характерными особенностями российского народа, которые отражены в его душе и в культуре. Путин также привел слова Антона Чехова, который писал «Как много в России хороших людей».