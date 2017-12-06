США отыгрываются на Украине за успехи РФ в Сирии — эксперт

Москва, 6 декабря. Политолог Алексей Мухин высказал мнение, что США отыгрываются на Украине за успехи России в Сирии и предупредил о возможной эскалации конфликта в ближайшее время.

Выступая в эфире радио «Вести» Мухин заявил, что «Европейский союз «съехал» с темы, и теперь США начинают играть активную роль», и для нынешнего президента Украины это «грустная новость», так как его фигура будет заменена. Одним из сценариев развития событий для Порошенко политолог видит «мучительное, издевательское изнасилование в виде перевыборов в президенты».

Курт Волкер уже озвучил линию поведения Штатов, напоминает эксперт. Она будет жесткой по отношению к России и подразумевает, что РФ уступит по всем направлениям.

«Им нужно отыграться за Сирию и это совершенно очевидно. Украинский проект нам, несмотря на некоторые предпосылки, не отдадут малой кровью», — заявил эксперт.

В сложившейся ситуации Мухин уверен, что вооруженная эскалация конфликта произойдет до нового года, либо до февраля.