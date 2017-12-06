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Украина
США отыгрываются на Украине за успехи РФ в Сирии — эксперт
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    США отыгрываются на Украине за успехи РФ в Сирии — эксперт

    14:51  6 Декабря 2017
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    США отыгрываются на Украине за успехи РФ в САР — эксперт

    Москва, 6 декабря. Политолог Алексей Мухин высказал мнение, что США отыгрываются на Украине за успехи России в Сирии и предупредил о возможной эскалации конфликта в ближайшее время.

    Выступая в эфире радио «Вести» Мухин заявил, что «Европейский союз «съехал» с темы, и теперь США начинают играть активную роль», и для нынешнего президента Украины это «грустная новость», так как его фигура будет заменена. Одним из сценариев развития событий для Порошенко политолог видит «мучительное, издевательское изнасилование в виде перевыборов в президенты».

    Курт Волкер уже озвучил линию поведения Штатов, напоминает эксперт. Она будет жесткой по отношению к России и подразумевает, что РФ уступит по всем направлениям.

    «Им нужно отыграться за Сирию и это совершенно очевидно. Украинский проект нам, несмотря на некоторые предпосылки, не отдадут малой кровью», — заявил эксперт.

    В сложившейся ситуации Мухин уверен, что вооруженная эскалация конфликта произойдет до нового года, либо до февраля.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия #украина
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