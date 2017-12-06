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Россия
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
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    Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

    15:17  6 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  06 Декабря 2017
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    Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

    Москва, 6 декабря. Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила 72, 6 года. Об этом 6 декабря, выступая на «правительственном часе» в Госдуме РФ, объявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

    «За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума 72, 6 года», — сказала она.

    Она отметила, что за последние двенадцать лет продолжительность жизни в России выросла в среднем более чем на 7 лет. У мужчин показатель составил 8, 6 года, у женщин — ровно 5 лет. 

    Министр здравоохранения подчеркнула, что общая смертность в России, по информации Росстата, за 10 месяцев текущего года снизилась более чем на 2% и сейчас составляет 17, 5 случаев на тысячу человек.

    Говоря о материнской и младенческой смертности, Скворцова отметила, что и эти показатели достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации. Причиной благоприятной тенденции является развитие системы перинатальных центров  — общее число таких медицинских учреждений в России, добавила министр, достигло 82.

    Напомним, в последний раз информацию об увеличении продолжительности жизни в России Росстат приводил в июне 2017 года. Тогда специалисты посчитали, что за последние пять лет (с 2012 по 2016 год) средний уровень продолжительности жизни россиян вырос с 70, 2 года до 71, 87 года. Как указывал «Ura.ru», тогда же специалисты рассказали, что дольше всего (более 77 лет) в России живут в Ингушетии, Дагестане и Москве.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #продолжительность жизни #смертность #рост #снижение
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