Елена Вяльбе: «Тех, кто поедет на Олимпиаду, буду считать героями»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, выступая в среду в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», рассказала, что вопрос «Ехать или не ехать на Олимпиаду под белым флагом?» активно обсуждается последние две недели, потому что российские спортсмены предполагали, что Международный Олимпийский комитет запретит им выступать за Россию.

«К этому вопросу, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, надо подойти без эмоций, в спокойной обстановке. Конечно, мы можем говорить, сколь важно выступать за свою страну, под своим флагом, потому что мы очень гордые люди. Но если бы это было в Советском Союзе, я бы на 100 процентов не поехала на Олимпиаду. Мы закалялись в других условиях. А сейчас все-таки другая жизнь. Для наших спортсменов, которые с 9-10 лет занимаются спортом, главная мечта — поехать на Олимпийские игры. И если эти спортсмены примут решение поехать на Олимпиаду в Пхенчхан, если им дадут возможность самостоятельно принять такое решение, а не скажут, что всей страной бойкотируем Игры, то, безусловно, тех, кто поедет на Олимпиаду, я буду считать героями. Потому что они ушли на войну, и будут защищать нашу страну таким образом», — сказала президент Федерации лыжных гонок России.

Елена Вяльбе отметила, что перед каждым соревнованием она говорит своим лыжникам, что началась война, а каждый этап гонок она называет боем.