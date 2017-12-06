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Сирия: ССА заключила договор с Израилем о совместных действиях в Даръа
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    Сирия: ССА заключила договор с Израилем о совместных действиях в Даръа

    15:02  6 Декабря 2017
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    Сирия: ССА заключила договор с Израилем о совместных действиях в Даръа

    Даръа, 6 декабря. Оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» заключил соглашение с Тель-Авивом о проведении совместной военной операции в провинции Даръа.

    По данным сирийских информационных порталов «умеренные» боевики из оппозиционного формирования ССА договорились провести несколько военных операций с израильскими ВВС в Даръа. Предварительно, боевые акции будут осуществляться в районе бассейна реки Ярмук.

    Отмечается, что совместные действия могут быть направлены против одной из конкурирующих группировок «Свободной сирийской армии». Израильская сторона будет поддерживать боевиков ударами беспилотников и ракетными ударами. Наземной поддержки не будет, пишут источники.

    Сирия: ССА заключила договор с Израилем о совместных действиях в Даръа

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #израиль #даръа #сса
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