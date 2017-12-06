Сирия: ССА заключила договор с Израилем о совместных действиях в Даръа

Даръа, 6 декабря. Оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» заключил соглашение с Тель-Авивом о проведении совместной военной операции в провинции Даръа.

По данным сирийских информационных порталов «умеренные» боевики из оппозиционного формирования ССА договорились провести несколько военных операций с израильскими ВВС в Даръа. Предварительно, боевые акции будут осуществляться в районе бассейна реки Ярмук.

Отмечается, что совместные действия могут быть направлены против одной из конкурирующих группировок «Свободной сирийской армии». Израильская сторона будет поддерживать боевиков ударами беспилотников и ракетными ударами. Наземной поддержки не будет, пишут источники.