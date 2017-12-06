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МИД РФ: Россия видит давление США на международные спортивные организации
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    МИД РФ: Россия видит давление США на международные спортивные организации

    14:47  6 Декабря 2017
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    МИД РФ: Россия видит давление США на международные спортивные организации

    Москва, 6 декабря. Россия видит попытки давления США на международные спортивные организации, такое воздействие не соответствует идеологии олимпийского движения, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    «Мы на протяжении длительного времени чувствуем попытки американцев оказывать давление на международные спортивные структуры», — приводит его слова ТАСС.

    Таким образом Рябков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году, принятое накануне. Напомним, МОК допустил выступление на Играх некоторых спортсменов из РФ при условии, что они будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом.

    Кроме того, МОК требует Олимпийский комитет России предоставить 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.

    Автор: Алексей Громов
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