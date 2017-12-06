Минфин РФ намерен ввести наказание за оплату покупок криптовалютой

Москва, 6 декабря. В российском министерстве финансов готовится законопроект, которым будет введена ответственность за покупки в России, осуществленные с использованием криптовалюты. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, отметив, что приобретение криптовалюты наказываться не будет.

«Где-то купили — ну, купили и купили, — объявил Моисеев. — Мы их не наказываем, но и не защищаем. Это не разрешено, но и не запрещено».

Он отметил, что запрет на использование криптовалют для осуществления сделок на территории РФ вытекает из основного закона государства — Конституции РФ — где прямо указано, что средством расчета на территории России является рубль.

«Из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом, — подчеркнул замминистра. — Если у вас мало рублей, вы можете продать ваш биткоин за рубли и за рубли купить пирожок. Но прийти и оплатить биткоинами вы не можете, это конституционный принцип».

Как рассказал замглавы Минфина РИА Новости, в настоящее время в Минфине собираются «более детально прописать реализацию конституционного принципа и наказание за разные степени его нарушения».

«Наказания будут разные, в основном административные, — отметил замминистра. — Уголовное наказание будет за организацию в особо крупном размере».

По словам Моисеева, работа над законопроектом может продолжаться долго — как это было с законом о запрете финансовых пирамид, который готовили четыре года. «Будем двигаться медленно, но уверенно», — заявил чиновник.