Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России

Москва, 6 декабря. В МИД РФ прокомментировали решение МОК отстранить российских спортсменов от Игр. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что видна «масштабная картина агрессивной кампании» против РФ на многих направлениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции.

Накануне МОК отстранил российских олимпийцев от участия в Играх в Пхенчхане, спортсмены могут выступить на соревнованиях только под нейтральным флагом.

«Видим масштабную картину агрессивной кампании против РФ на многих направлениях. Есть подводная часть этого айсберга, когда действуют по многим трекам», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова заявила, что происходит «фактическое выдавливание России» из мирового спорта. Дипломат напомнила, что информационная кампания против Олимпиады в Сочи провалилась, поэтому виден переход к плану «Б».