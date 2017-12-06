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Политика
Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России
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    Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России

    14:53  6 Декабря 2017
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    Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России

    Москва, 6 декабря. В МИД РФ прокомментировали решение МОК отстранить российских спортсменов от Игр. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что видна «масштабная картина агрессивной кампании» против РФ на многих направлениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции. 

    Накануне МОК отстранил российских олимпийцев от участия в Играх в Пхенчхане, спортсмены могут выступить на соревнованиях только под нейтральным флагом. 

    «Видим масштабную картину агрессивной кампании против РФ на многих направлениях. Есть подводная часть этого айсберга, когда действуют по многим трекам», — сказала официальный представитель МИД РФ. 

    Захарова назвала решение МОК «агрессивной кампанией» против России

    Мария Захарова заявила, что происходит «фактическое выдавливание России» из мирового спорта. Дипломат напомнила, что информационная кампания против Олимпиады в Сочи провалилась, поэтому виден переход к плану «Б». 

    «Это масштабное наступление. Попытка изоляции РФ провалилась, а желание, силы и возможности есть. Их бы куда-то еще применить, например, для предотвращения катастроф, борьбы с терроризмом, бедностью. Но выбрана цель для атаки — это РФ», — резюмировала дипломат. 

    Автор: Герман Парло
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    #россия #захарова #мид рф #мок #рф #олимпиада
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