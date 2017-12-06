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Донбасс: разведка ДНР сообщила, что ВСУ перебросили 18 «Градов» к Горловке
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    Донбасс: разведка ДНР сообщила, что ВСУ перебросили 18 «Градов» к Горловке

    14:51  6 Декабря 2017
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    Донбасс: разведка ДНР сообщила, что ВСУ перебросили 18 «Градов» к Горловке

    Донецк, 6 декабря. Данные разведки ДНР свидетельствуют о том, что украинские военные перебросили на горловское направление не менее 18 реактивных систем залпового огня «Град», сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Басурин обратил внимание СММ ОБСЕ на появление у линии соприкосновения запрещенных видов вооружения ВСУ.

    «Нашей разведкой выявлено местоположение восьми единиц РСЗО «Град» в промышленной зоне Дзержинска, шесть единиц в частном секторе Новгородского и четырех единиц вблизи Зеленополья», — перечислил Басурин населенные пункты, находящиеся под контролем ВСУ.

    Донбасс: разведка ДНР сообщила, что ВСУ перебросили 18 «Градов» к Горловке

    Заместитель командующего отметил, что украинские силовики продолжают обстреливать позиции сил ДНР из минометов, «ведя корректировку минометного огня с использованием беспилотных летательных аппаратов» — один такой был спит между Горловкой и Бахмутом. Использование в Донбассе беспилотных разведчиков запрещено минскими соглашениями, напомнил Басурин.

    Басурин обратил на эти факты внимание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #басурин
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