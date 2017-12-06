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Спорт
Мостепанова объяснила, почему на Олимпиаду нужно ехать под флагом РФ
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    Мостепанова объяснила, почему на Олимпиаду нужно ехать под флагом РФ

    15:27  6 Декабря 2017
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    Ольга Мостепанова: Я бы не смогла поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

    Известная советская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Мостепанова сказала, что не поехала бы на Олимпиаду под нейтральным флагом, соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Присутствующие в студии обсуждали решение Международного олимпийского комитета, который запретил выступать российским спортсменам на Олимпиаде-2018. Выступить атлеты смогут только под нейтральным флагом. Российский гимн звучать также не будет, вместо него включат олимпийский гимн. Если ситуация не переломится в ближайшее время, российских спортсменов буду объявлять как «Олимпийских атлетов из России».

    Сама Мостепанова не смогла выступить на Олимпиаде-1984. Дело в том, что СССР в 1984 году принял решение бойкотировать Олимпиаду, которая проходила в Лос-Анжелесе. Этот шаг стал ответной мерой на игнорирование Олимпиады 1980 года рядом стран, в том числе США. Решение о том, поедут ли советские спортсмены на соревнования или нет, тогда принимали власти, и из-за этого Мостепановой не удалось попасть на Олимпиаду.

    Несмотря на это, спортсменка уверена, что сейчас не стала бы выступать под нейтральным флагом.

    «Мне очень трудно говорить на эту тему, я думала всю ночь, прикидывала на себя эту ситуацию, потому что тогда [в 1984 году], действительно, выбора у нас не было. Я примеряла всю ночь на себя эту ситуацию и поняла, что я бы не смогла поехать под нейтральным флагом [на Олимпиаду] выступать, потому что, действительно, готовит и участвует страна, и мы — часть этой страны», — сказала известная советская спортсменка

    Заявление Ольги Мостепановой зрители встретили аплодисментами.

    Она добавила, что занималась спортом не ради медалей, а потому, что ей нравилось заниматься тем, чем она занималась. 

    Автор: Алексей Громов
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    #спорт #олимпиада-2018
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