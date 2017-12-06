Порошенко объявил о резком увеличении военных расходов Украины

Киев, 6 декабря. Украинские власти планируют в 2018 году увеличить затраты на содержание армии на 25%, выделив 86 млрд гривен (186 млрд рублей). Соответствующая статья расходов содержится в проекте государственного бюджета на следующий год, заявил в среду президент Украины Петр Порошенко.

«Проектом Госбюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд гривен, что почти на 25% больше, чем в этом году. Мы также качественно улучшили обеспечение ВСУ новейшими образцами вооружения и военной техники», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который позволит возобновить полномасштабные военные действия на востоке страны. После этого украинская армия захватила несколько поселков в демилитаризованной зоне Донбасса, нарушив тем самым минские соглашения.