Сирия ждет мира: курды из SDF ищут новых союзников в САР в лице России

На военных и политических фронтах Сирии обозначились важные изменения. Территории, подконтрольные террористам «Исламского государства»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ по решению Верховного суда) стремительно уменьшаются. Подконтрольных боевикам населенных пунктов становится всё меньше, вдобавок ко всему, террористы практически отрезаны от возможной помощи от стран Запада.

В сложившихся условиях оппозиционные силы Сирии также пришли в движение, и первый полноценный шаг к примирению сделали курды из коалиции Демократические силы Сирии (SDF). Так, недавно одна из представительниц курдских Женских отрядов народной самообороны (YPJ), не только заявила о координации действий с Россией, но и напрямую сказала о весе России в регионе и её мощи, способной справиться с террористами.

Ранее курды с не меньшей охотой сотрудничали с США, получая от них военно-техническую и материальную помощь. Однако теперь, когда Пентагон в своих интересах пытается столкнуть лбами сирийцев и курдов, у SDF нет иного выхода, кроме общения с Дамаском через Россию в качестве посредника. Тем более что общая цель в виде борьбы с террористами ИГИЛ1 уходит в небытие, и теперь курдам предстоит договариваться с легитимным правительством Сирии о своем будущем.

Сейчас под контролем SDF довольно внушительные территории на севере и востоке Сирии. Кроме того, там же располагаются и крупные запасы полезных ископаемых – в первую очередь, нефти, которая нужна Дамаску для восстановления разрушенной страны. Естественно, что конфликт за ресурсы вполне возможен. Тем более что американцы активно подталкивают курдов к войне с Асадом. И только Россия пытается сохранить единую и неделимую Сирию.

Как поясняет в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов, дело заключается в многолетней истории курдского вопроса:

«Их дрейф в сторону России был вполне предсказуем. Курды за свою долгую историю научились маневрировать, они ищут союзников. Они долгое время брали ориентацию только на США, и они вместе успешно воевали с ИГИЛ. Сейчас наступает новый этап, когда главные противники в основном сокрушены, и сейчас речь идёт о политическом и дипломатическом урегулировании. Они ищут контакты и союзников».

По словам эксперта, пока просматривается следующее: американцы просматривают сценарий фрагментации Сирии и установления специальных зон контроля. Ради курдов они даже пожертвовали своим союзником, Турцией.

«Эта игра ведется, и пока они придерживаются плана по фрагментации политического пространства Сирии. Но главной целью должно оставаться мирное урегулирование возможных конфликтов между представителями правящей партии и оппозиции, а также конфликтов на почве межнациональной или религиозной почве».

Чтобы обеспечить себе возможность политического решения острых сирийско-курдских проблем, представители курдских формирований из состава SDF вышли на контакт с Россией. На правах миротворца Москва может вести диалог с сирийскими курдами, однако о достижении консенсуса говорить в любом случае, пока рано, уверен Станислав Тарасов.

Главное не допустить, чтобы новая фаза конфликта перешла в межэтническое и межконфессиональное противостояние, поскольку сейчас решается вопрос о будущем Сирии, выборах и множестве других позиций. - заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.