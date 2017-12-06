Дамаск: САА начала операцию против «Ахрар аш-Шам» в районе Хараста

Дамаск, 6 декабря. Правительственные войска начали наступление на позиции «умеренных» боевиков около транспортной базы САА.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что после перегруппировки войск сирийская армия возобновила военную операцию против боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», действующих к востоку от Дамаска в пригороде Хараста.

Отмечается, что сейчас в этом районе замечены боевики группировки «Ахрар аш-Шам» (ранее входила в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1»). Вместе с армейцами в бой идут союзники САА из Палестины, а также ополченцы «Национальных сил обороны», сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.