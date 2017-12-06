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Дамаск: САА начала операцию против «Ахрар аш-Шам» в районе Хараста
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    Дамаск: САА начала операцию против «Ахрар аш-Шам» в районе Хараста

    14:43  6 Декабря 2017
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    Дамаск: САА начала операцию против «Ахрар аш-Шам» в районе Хараста

    Дамаск, 6 декабря. Правительственные войска начали наступление на позиции «умеренных» боевиков около транспортной базы САА.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что после перегруппировки войск сирийская армия возобновила военную операцию против боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», действующих к востоку от Дамаска в пригороде Хараста.

    Отмечается, что сейчас в этом районе замечены боевики группировки «Ахрар аш-Шам» (ранее входила в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1»). Вместе с армейцами в бой идут союзники САА из Палестины, а также ополченцы «Национальных сил обороны», сообщает источник.

    Дамаск: САА начала операцию против «Ахрар аш-Шам» в районе Хараста

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #сса #ахрар аш-шам
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