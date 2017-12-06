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Путин назначил нового посла РФ в Республике Гайана
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    Путин назначил нового посла РФ в Республике Гайана

    16:00  6 Декабря 2017
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    Путин назначил нового посла РФ в Республике Гайана

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин в среду назначил нового посла РФ в Гайане, заменив на этом посту Николая Смирнова на Александра Курмаза. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Прежде Александр Курмаз занимал должность замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества министерства, пишет ТАСС.

    Смирнов занимал пост российского посла в Гайане и по совместительству в Барбадосе, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах и Республике Тринидад и Тобаго с 2011 года. Работать в российском МИД он начал в 1972 году. За это время он служил генеральным консулом РФ в Монреале, заместителем директора департамента Северной Америки МИД РФ, генеральным консулом Российской Федерации в Торонто и заместителем директора департамента Северной Америки МИД РФ.

    Напомним, ранее в среду российский президент поздравил Финляндию со 100-летней годовщиной независимости. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #посол рф
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