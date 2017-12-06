«Яценюк все забрал»: недовольные пенсионеры МВД митингуют в Мариуполе

Мариуполь, 6 декабря. Мариупольские бывшие сотрудники МВД вышли на митинг, требуя сделать перерасчет пенсий пенсионерам и ветеранам силовых структур.

По словам митингующих, правительство обещало пересчитать пенсии еще в 2016 году, но в итоге новый закон значительно сократит размеры их пенсий, передают украинские СМИ. Люди недовольны крайне низким размером нынешних пенсий, кроме того, говорят участники митинга, им обещали пожизненную льготу.

«Но пришёл Яценюк, очкарик тот, и все забрал, не только у нас, а у всех», — пожаловался один из участников митинга.

Недовольные митингующие сообщают, что пенсия ветерана МВД сейчас составляет порядка двух тысяч гривен, тогда как сантехник, работавший «через день пьяным», получает пенсию в размере пяти тысяч гривен.

Ветераны МВД обратились к президенту Украины с просьбой проконтролировать должное исполнение закона про перерасчет пенсий.