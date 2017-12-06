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Происшествия
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Украина
Порошенко похвалил СБУ за отпор «гоп-компании из Москвы» 
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    Порошенко похвалил СБУ за отпор «гоп-компании из Москвы» 

    15:07  6 Декабря 2017
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    Порошенко похвалил СБУ за отпор «гоп-компании из Москвы» 

    Киев, 6 декабря. Президент Украины Петр Порошенко признался, что участники митинга у стен Верховной рады, шокировали его. Он поблагодарил СБУ за отпор.

    Украинский президент поделился на своей странице в Twitter впечатлениями от событий, развернувших накануне в Киеве. Напомним, правоохранители задержали лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, что стало причиной митинга его сторонников у стен Верховной рады.

    «Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало, — написал Порошенко в соцсети. — Спасибо # СБУ и # ГПУ за профессиональную защиту интересов государства. Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу».

    Кроме того, украинский лидер обнаружил очередной «российский след» в этих событиях. По его словам, Саакашвили и его «гоп-компанию» якобы могли финансировать из Москвы.

    «Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества», — сообщил Порошенко.

    Стоит отметить, что Саакашвили неоднократно выступал с резкими высказываниями в адрес России. О «российском следе» украинские политики заявляют регулярно несколько лет подряд, однако ни разу не смогли представить доказательства своих обвинений и подозрений. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #порошенко #саакашвили #сбу #гпу
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