Порошенко похвалил СБУ за отпор «гоп-компании из Москвы» 

Киев, 6 декабря. Президент Украины Петр Порошенко признался, что участники митинга у стен Верховной рады, шокировали его. Он поблагодарил СБУ за отпор.

Украинский президент поделился на своей странице в Twitter впечатлениями от событий, развернувших накануне в Киеве. Напомним, правоохранители задержали лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, что стало причиной митинга его сторонников у стен Верховной рады.

«Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало, — написал Порошенко в соцсети. — Спасибо # СБУ и # ГПУ за профессиональную защиту интересов государства. Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу».

Думав, мене важко здивувати. Але те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало. Дякую #СБУ та #ГПУ за професійний захист інтересів держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2017

Кроме того, украинский лидер обнаружил очередной «российский след» в этих событиях. По его словам, Саакашвили и его «гоп-компанию» якобы могли финансировать из Москвы.

«Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества», — сообщил Порошенко.

Армія не для того тримає фронт, щоби ворог орудував у глибокому тилу. Ми даємо відсіч профінансованій з Москви гоп-компанії, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2017

Стоит отметить, что Саакашвили неоднократно выступал с резкими высказываниями в адрес России. О «российском следе» украинские политики заявляют регулярно несколько лет подряд, однако ни разу не смогли представить доказательства своих обвинений и подозрений.