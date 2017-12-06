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Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ
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    Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

    15:12  6 Декабря 2017
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    Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

    Донецк, 6 декабря. За минувшие сутки при обстреле со стороны украинской армии погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    «При защите рубежей республики погиб один военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

    Как стало известно ранее, данные разведки ДНР свидетельствуют о том, что украинские военные перебросили на горловское направление не менее 18 реактивных систем залпового огня «Град».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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