Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

Донецк, 6 декабря. За минувшие сутки при обстреле со стороны украинской армии погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«При защите рубежей республики погиб один военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Как стало известно ранее, данные разведки ДНР свидетельствуют о том, что украинские военные перебросили на горловское направление не менее 18 реактивных систем залпового огня «Град».