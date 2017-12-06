Канкан по киевским крышам: Дмитрий Лекух о новых высотах украинской политики

Будем честны: вчерашняя киевская история оказалась из серии «мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали». Потому как тот стремительный канкан, в котором пронесся с крыши через «автозак» к «революционной площади» по древнему русскому городу Киеву грузино-украинский политик Михайло Саакашвили, — это уже нечто совершенно невиданное, даже для повидавших всякое площадей столицы «территории 404».

Для полноты картины «а-ля Кустурица» действу не хватало только блэкджека, гор кокаина, стрельбы в потолок и зажигательного стриптиза в исполнении Юлии Володимировны Тимошенко. Впрочем, возможно, это тоже было, только в «не совсем публичной среде».

Но даже и без этих блесток — шапито-шоу получилось воистину восхитительным.

Исключительный цирк

Сначала был Миша на крыше (здесь мы почтительно замолкаем перед грандиозной картиной, не в силах вымолвить ни слова).

Потом случился раскачивающийся автозак, а также малопонятные толкания между спецназом СБУ и неведомыми «митингующими активистами», которым-таки удалось освободить лидера «Движения новых сил», с трудом снятого с крыши и арестованного невеликими, как выяснилось, силами украинского правопорядка.

Сторонники «оппозиционера» не стали мучиться интеллигентскими рефлексиями и просто вскрыли задние двери микроавтобуса, в котором правоохранители пытались отвезти Саакашвили в каталажку.

После чего, глотнув воздуха свободы, Михаил Николозович немедленно призвал к свержению президента Украины Петра Порошенко и предложил своим сторонникам идти к зданию Верховной Рады.

«Сегодня банда Порошенко по фейковым обвинениям пытается арестовать меня, для того чтобы убрать из Украины, — заявил украино-грузинский политик. — Я положу свою жизнь за свободу Украины. Я хочу призвать всех киевлян выйти на улицу сегодня же и начать процесс избавления Украины от Порошенко и его банды. Народ их не любит, полицейские их не любят, армия на нашей стороне. Всю дорогу СБУ-шники ругали барыг Порошенко, поэтому не надо бояться. Нас миллионы, мы сильные, мы очень сильные».

Здесь даже бывший председатель грузинского парламента и бывший соратник Михо Нино Бурджанадзе определила ситуацию с «задержанием» и «освобождением» бывшего президента Грузии как «исключительный цирк».

А глава МВД Украины Арсен Аваков зачем-то призвал «почуявшего волю» Саакашвили подчиниться местным властям. Аваков заявил, что политик обязан «ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения».

В этом месте прекрасно смотрелось бы бессмертное «бе-бе-бе». Но из уст Саакашвили прозвучало всего лишь заявление, что он «уйдет с площади только победителем».

После чего фигурант, согласно нашей информации, пошел и дальше «ждать подкрепления из регионов страны».

Ничего им не давайте

Что тут можно сказать?

Да, в принципе, ничего нового: все происходящее не говорит ни о чем, кроме как о крайней степени разрушения государственной власти на территории когда-то цветущей советской республики Украина.

И нет ничего удивительного в том, что в пятницу на официальном сайте Еврокомиссии было обнародовано заявление о программе макрофинансовой помощи «незалежной», срок действия которой истекает в январе следующего года. Выяснилось: очередного транша в размере 600 млн евро, согласно данному заявлению, Киев не получит.

И — есть такое ощущение, — не получит больше вообще ничего и никогда.

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Просто давать хоть какие-то деньги территории, власть которой не может справиться даже с такими смешными карнавальными «вызовами», — это все равно что сразу списывать бабло «на убытки». Потому как эти светлые люди даже за пресечение элементарного уличного хулиганства — и то не способны отвечать. Чего уж тут про миллионы евро-то говорить: если просто украдут — это еще б ничего…

Нет, формально Еврокомиссия «всего-навсего» требует от Порошенко выполнять те условия экономических реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд. Эксперты этой организации посещали Киев в период с 9 по 17 ноября для обсуждения проекта украинского бюджета на 2018 год. И, понятное дело, безрезультатно.

Функционеры МВФ после данной «командировки» прямо указали, что параметры украинского бюджета, в частности размер дефицита и уровень инфляции, нуждаются в дальнейшей проработке. Но это — если говорить формально.

А фактически тут ведь все довольно прозрачно: говорить в подобного рода ситуации еще и о финансовой помощи «территории вечной ошибки» — некоторым образом, смешно. Ну а повод для прекращения финансирования может быть любым: от леса-кругляка до борьбы с коррупцией.

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Самое главное — ни в коем случае ничего этим гражданам не давать.

Как говорили в старом добром советском НКВД, «был бы человек хороший, а статья найдется». А тут и заморачиваться-то со «статьями» не надо: достаточно просто послушать, что орет с крыши старинного киевского здания в адрес украинской власти грузинский хулиган и, по совместительству, одесский экс-губернатор Мишико.