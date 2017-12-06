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Британские ученые заявили, что прогулки по городу опасны для здоровья
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    Британские ученые заявили, что прогулки по городу опасны для здоровья

    14:32  6 Декабря 2017
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    Британские ученые заявили, что прогулки по городу опасны для здоровья

    Лондон, 6 декабря. Как показало исследование, проведенное британскими учеными, попытки поправить здоровье прогулками в городской среде заведомо обречены на провал: оказывается, качество воздуха в оживленных городских районах настолько низкое, что любая польза, которую могли бы принести аэробные упражнения, сводится на нет.

    Исследование продолжалось два года: в течение этого времени 119 пожилых людей — не моложе 60 лет — страдающих различными заболеваниями, гуляли каждый день по два часа в лондонском Гайд-парке и на оживленной Оксфорд-стрит. После прогулки измерялись физические показатели участников — в том числе одышка, кашель, хрипы в легких.

    Британские ученые заявили, что прогулки по городу опасны для здоровья

    Как сообщает «Ридус», только прогулки в парке приносили пользу — воздух на Оксфорд-стрит слишком заполнен выхлопными газами, снижая до нуля пользу от прогулки. Более того, страдавшие от заболеваний легких пожилые люди после прогулки в центре Лондона чувствовали себя даже хуже, чем до нее.

    Автор: Валентин Меликов
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