Захарова назвала абсурдом обвинения США в сокрытии химоружия в Сирии

Москва, 6 декабря. В МИД РФ ответили советнику президента США по ядерным вопросам Кристоферу Форду о том, что Россия якобы помогла Сирии скрыть химическое оружие. Дипломат Мария Захарова назвала заявление американского чиновника абсурдным.

В российском внешнеполитического ведомстве прокомментировали заявление Вашингтона о химическом и ядерном оружии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия открыта сотрудничеству, но будет пресекать попытки навязывания чужих концпеций.

«Заявления о том, что Россия помогла Сирии скрыть химоружие просто абсурдны. Чиновнику такого ранга должно быть известно, что ликвидация по уничтожению химоружия проводилась под строгим международным контролем», — сказала дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее советник Кристофер Форд предположил, что выход России из ряда международных ядерных организаций может снизить ядерную безопасность в мире.