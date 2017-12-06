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Захарова назвала абсурдом обвинения США в сокрытии химоружия в Сирии
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    Захарова назвала абсурдом обвинения США в сокрытии химоружия в Сирии

    14:33  6 Декабря 2017
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    Захарова назвала абсурдом обвинения США в сокрытии химоружия в Сирии

    Москва, 6 декабря. В МИД РФ ответили советнику президента США по ядерным вопросам Кристоферу Форду о том, что Россия якобы помогла Сирии скрыть химическое оружие. Дипломат Мария Захарова назвала заявление американского чиновника абсурдным. 

    В российском внешнеполитического ведомстве прокомментировали заявление Вашингтона о химическом и ядерном оружии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия открыта сотрудничеству, но будет пресекать попытки навязывания чужих концпеций. 

    «Заявления о том, что Россия помогла Сирии скрыть химоружие просто абсурдны. Чиновнику такого ранга должно быть известно, что ликвидация по уничтожению химоружия проводилась под строгим международным контролем», — сказала дипломат, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Ранее советник Кристофер Форд предположил, что выход России из ряда международных ядерных организаций может снизить ядерную безопасность в мире. 

    «Относительно заявления Форда по поводу средств Москвы по затратами на ядерный комплекс, отмечаем, что это внутреннее дело России. Мы открыты к ядерному сотрудничеству, но будем пресекать попытки навязывать нам концепции, принятые без учета наших интересов», — резюмировала представитель МИД. 

    Захарова назвала абсурдом обвинения США в сокрытии химоружия в Сирии

    Автор: Герман Парло
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    #россия #сша #сирия #захарова #мид рф #ядерное оружие
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