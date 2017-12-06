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Происшествия
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Украина
Мосийчук нашел способ поймать объявленного в розыск Саакашвили
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    Мосийчук нашел способ поймать объявленного в розыск Саакашвили

    14:44  6 Декабря 2017
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    Мосийчук нашел способ поймать объявленного в розыск Саакашвили

    Киев, 6 декабря. Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые сейчас протестуют в Киеве, задержать и выдать политика властям.

    «Вы воевали и защищали нашу страну с оружием в руках. Сейчас вы просто обязаны задержать и передать украинским спецслужбам государственного изменника Саакашвили», — пишет Мосийчук в Facebook.

    Мосийчук нашел способ поймать объявленного в розыск Саакашвили

    Напомним, что накануне правоохранительные органы Украины попытались задержать Саакашвили у него дома, однако сторонники политика заблокировали машину СБУ и отбили экс-губернатора у конвоиров. Генпрокуратура, которая подозревает Саакашвили в организации протестов на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича, объявила его в розыск.

    Бывший глава Одесской области проходит фигурантом уголовного дела по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц», «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенных должностным лицом».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #мосийчук #задержание
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