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Происшествия
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Украина
В Минобороны Украины заявили, что конфликт в Донбассе находится в активной фазе
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    В Минобороны Украины заявили, что конфликт в Донбассе находится в активной фазе

    14:26  6 Декабря 2017
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    В Минобороны Украины заявили, что конфликт в Донбассе находится в активной фазе

    Киев, 6 декабря. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что не считает конфликт в Донбассе замороженным, так как в регионе продолжаются боевые действия.

    «Говорить о замороженном конфликте, когда только в этом году 14 тысяч раз обстреливались наши позиции и населенные пункты... когда только в этом году погибли 400 человек, я считаю, что рано так говорить. Конфликт не заморожен, он находится в активной фазе», — приводит официальный сайт министерства обороны Украины заявление Полторака.

    Полторак подчеркнул, что на территории Донбасса регулярно ведутся боевые действия, проходят обстрелы.

    Напомним, весной 2017 года Ламберто Заньер, на тот момент генсек ОБСЕ, заявил, что в Донбассе наблюдаются признаки «замороженного конфликта».  

    Отметим, что, по информации Донецкого агенства новостей, только за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территориям Донбасса более 800 боеприпасов. ВСУ вели огонь из танков, вооружения БТР и БМП, минометов, гранатометов, а также крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Днем ранее в результате хаотичного обстрела с украинских позиций были уничтожены три дома в Докучаевске.

    Напомним, в Донбассе действует режим прекращения огня. 

    Автор: Федор Веснин
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    #всу #донбасс #конфликт #боевые действия
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