Ляшко: Бегающий по крышам Саакашвили унижает грузин и украинцев

Киев, 6 декабря. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что действия Михаила Саакашвили унижают народы Грузии и Украины.

Ляшко пожаловался на бывшего президента Грузии, отметив, что украинский парламент вынужден обсуждать действия Саакашвили вместо того, чтобы «решать проблемы повышения благосостояния украинцев».

«Говорим о грузинском пришельце, который прыгает, как психбольной по крышам. Я в детстве мультфильм про Карлсона смотрел, теперь мы нового Карлсона смотрим. Это как нужно унижать грузин, наших братьев, будучи президентом Грузии, прыгать по киевским крышам. Как нужно унижать украинцев, как нужно унижать себя», — заявил он.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины пришли в квартиру Саакашвили с обыском. После этого политик сбежал, забрался на крышу 8-этажного дома и обещал спрыгнуть, однако в конечном итоге его задержали. Саакашвили усадили в машину и попытались увезти, однако его сторонники заблокировали автомобиль, взломали дверь, после чего силой отбили у силовиков бывшего президента Грузии.