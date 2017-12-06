Уйти от бумажек: российское оружейное законодательство нуждается в доработке

5 декабря в Министерстве спорта России прошло совещание по вопросу оборота спортивного стрелкового оружия и функционирования спортивных объектов. Данное мероприятие проводилось экспертной группой при коллегии ВПК, возглавляет которую заместитель министра спорта Павел Новиков.

Совещание отражало стремление Минспорта развивать площадку, на базе которой можно было бы организовать взаимодействие таких традиционно обособленных в России структур, как федерации стрелкового спорта, частные производители стрелкового оружия, ДОСААФ, а также иные общественные и государственные организации, имеющие отношение к развитию отечественного стрелкового спорта.

Неотрегулированные моменты

При всем разнообразии обсуждавшихся на совещании вопросов большая их часть, так или иначе, упиралась в две ключевые темы — положения Федерального закона «Об оружии» и организацию взаимодействия с Росгвардией.

На последнюю, как известно, были возложены задачи по госнадзору за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия.

Именно нормативные положения и законодательство являются основой для развития массового спорта в России, который консолидирует ряд отраслей экономики и социальной сферы. Популярность стрелкового спорта весьма велика, а его медальный сбор находится на очень высоком уровне. Стоит вспомнить, что медальный зачет на прошедших Олимпийских играх открыли именно российские стрелки. А стрелки в неолимпийских видах стрелкового спорта (практическая стрельба, снайпинг, и т.д.) — традиционные лидеры мировых первенств.

Министерство спорта сделало акцент на том, что любые предложения по изменению оружейного законодательства прежде всего должны учитывать последствия для экономики страны, объектов инфраструктуры и организаций спортивной отрасли, а также, конечно, граждан — как владельцев спортивного оружия, так и просто периодически увлекающихся стрелковым спортом. Недостаточно продуманные действия могут привести к значительным потерям в промышленной сфере и спортивной индустрии, к необоснованным бюджетным тратам. Наконец, они могут поставить под угрозу подготовку спортивного резерва и спорт высоких достижений.

Виталий Кормильцев, заместитель председателя ДОСААФ России, прокомментировал положение дел следующим образом:

«Ряд моментов, связанных с оборотом стрелкового оружия и функционированием спортивных объектов, у нас остается неотрегулированными. Не будем далеко ходить — вспомним недавнюю ситуацию во время проведения Кубка конфедераций 2017 года, когда многие спортивные стрелковые объекты, включая объекты ДОСААФ, были вынуждены на полтора месяца просто прекратить свою работу. Можно привести другой пример. Многие требования Росгвардии в части оборудования тех же комнат хранения оружия не коррелируются с требованиями по обеспечению пожарной безопасности. Чтобы справиться с подобными проблемами, необходим диалог Росгвардии с Минспорта, со стрелковыми федерациями, с ДОСААФ и с производителями. Вопросов, которые нам следует обсудить, достаточно».

Это мнение дополнил вице–президент Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Михаил Гущин:

«ФПСР готова взять на себя активную роль по взаимодействию с Росгвардией. Также Федерация готова в инициативном порядке при участии МСОО «Ворошиловский стрелок», других спортивных организаций, Минспорта и Минприроды разработать проект современной системы электронного учета оружия для улучшения работы Росгвардии. В ГАИ же электронный учет работает, почему же Росгвардия до сих пор ведет учет на бумажках? Нам требуется четкая работа Росгвардии в интересах спорта, граждан и спортобъектов. Мы готовы всячески этому способствовать».

Вопросы к Росгвардии

Не секрет, что деятельность Росгвардии вызывает большое количество вопросов у российских владельцев стрелкового оружия, которых, кстати, насчитывается более 5 млн человек. При этом ряд инициатив Росгвардии признаются заведомо неисполнимыми.

Например, уведомление в трехдневный срок о перемещении оружия де-факто невозможно выполнить в условиях Севера и отдаленных территорий, где отделения Росгвардии банально отсутствуют. То же самое уведомление оказывается под вопросом в случаях длительного перемещения оружия по обширным территориям нашей страны от соревнований к соревнованиям. Вывод? Требуется более внимательное отношение к юридической и логической проработке формулировок в части российского оружейного законодательства на предмет их исполнимости.

Именно этот нюанс приняли в расчет организаторы мероприятия 5 декабря в Минспорте, поставив себе цель в ходе дискуссии выработать ряд инициатив в области оборота спортивного стрелкового оружия и функционирования спортивных объектов, которые через неделю-полторы можно было бы предметно обсудить на встрече с представителями Росгвардии.

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У непосвященных может возникнуть вопрос — при чем тут Минспорта? Дело в том, что еще в мае 2016 года по инициативе этого министерства была создана экспертная группа по созданию современных моделей стрелкового спортивного инвентаря российского производства и вопросам совершенствования оружейного законодательства.

С самого начала данная группа позиционировалась как ключевой управляющий орган, который будет вырабатывать решения, обобщать потребности стрелков и возможности предприятий, разрабатывать стратегию развития и контролировать ее соблюдение, попутно занимаясь разработкой нормативной базы. Полуторагодичная работа экспертной группы в мае 2017 года, по признанию правительства РФ, логично превратила Минспорта в «закоперщика» на ниве разработки инициатив для стрелкового спорта и налаживания диалога с Росгвардией.

Ситуацию комментирует Александр Ноздрачев, вице-президент Союза Российских оружейников:

«Мы должны понимать простую вещь. Росгвардия все еще переживает период становления. Конечно, какая-то преемственность есть. Люди-профессионалы сохранились. Но есть там и новые люди, которые в стремлении показать себя стремятся вносить какие-то новации, носящие, в основном, запретительный характер. Поэтому экспертная группа видит свою цель в поиске компромисса между эксплуатантами оружия и правоохранителями, которые, естественно, действуют в соответствии с идеологией защиты граждан от неправомерного использования оружия. Также экспертная группа готова активно работать с законодательной властью в части инициатив и разъяснительной работы по оружейному законодательству».

Поскольку наиболее многочисленной частью владельцев гражданского оружия в России являются охотники, они, а также представители регулирующего охоту Минприроды, тоже были приглашены на совещание в Минспорта. Вместе с тем, Минспорта анонсировало появление в ближайшее время «дорожной карты» по созданию стрелковых объектов в охотхозяйствах для максимально массового обеспечения владельцев оружия возможностью заниматься стрелковым спортом.

В числе прочих тезисов, озвученных на совещании 5 декабря, — доводы о необходимости разработки новых строительных норм и правил (СНиП) для стрелковых объектов. Ведь СНиП для тиров и стрельбищ утверждались еще в 1986 году и исчезли вместе с СССР. Т.е. на данный момент подобных руководящих документов просто нет!

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В свете этого особое значение приобретает проект приказа Минспорта по требованиям к спортивным стрелковым объектам в России, подготовленный в инициативном порядке МСОО «Ворошиловский стрелок» и завершающий процедуру согласования в спортивном ведомстве. Это будет первый специализированный нормативно-правовой акт в России по данной теме с 80-х годов.

Также было объявлено, что Министерством спорта рассматривается заявка на проведение научно-исследовательской работы по определению психологического портрета и мотивации граждан, интересующихся стрелковым спортом, для целей его массового развития.

В общем, «люди работают» и по мере сил способствуют как улучшению имиджа владельцев оружия в России, так и совершенствованию российского оружейного законодательства.

Решение Госдумы как разрыв шаблона

Одним из положительных итогов работы экспертной группы при Минспорта следует считать принятый 15 ноября Госдумой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона «Об оружии». 367 из 367 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали за разрешение в России релоадинга патронов к нарезному оружию.

Релоадинг — это самостоятельная сборка патронов из отдельных комплектующих. Т.е. из гильзы, капсюля-воспламенителя, пули и порохового заряда. Согласно неумолимым законам экономики, самостоятельное изготовление патронов, даже с учетом затрат на приобретение необходимого инвентаря, обходится дешевле, чем покупка уже готовых патронов заводского производства. Согласно действующему закону «Об оружии», релоадингом в России имеют право заниматься лишь владельцы гладкоствольного оружия. Результаты голосования в Госдуме 15 ноября прокладывают дорогу для наделения подобным правом и владельцев нарезного оружия.

После окончания совещания в Минспорта корреспондент Федерального агентства новостей попросил прокомментировать ситуацию с релоадингом Муслима Шейхова — исполнительного директора Межрегиональной спортивной общественной организации стрелковых видов спорта «Ворошиловский стрелок».

— Муслим Гусейнович, итог голосования в Госдуме вызвал у многих буквально разрыв шаблона…

— На мой взгляд, своим решением депутаты продемонстрировали, что они отнюдь не оторваны от народа. И вполне осознают, что в России релоадинг для нарезного оружия не просто нужно, а необходимо легализовывать.

— Исчерпываются ли резким удешевлением боеприпасов плюсы от легализации «нарезного» релоадинга для российского стрелкового сообщества?

— Тема релоадинга патронов для нарезного оружия актуальна в нашей стране по нескольким причинам. Начиная с того, что патрон становится более дешевым, а значит более доступным. Не менее важным также является возможность с помощью релоадинга самостоятельно добиться от боеприпаса наиболее оптимальных характеристик, позволяющих стрелку, допустим, достигать высоких результатов в спорте. Не секрет, что стволы для нарезного оружия, даже выпускаемые на одном конвейере, могут иметь в пределах допусков те или иные различия. Адаптация патрона посредством релоадинга под конкретный ствол позволяет более полно реализовать возможности оружия. Еще один плюс релоадинга — самостоятельное изготовление боеприпасов к оружию, имеющему редкий калибр. Возьмем такие патроны, как 6,5x55 мм, 7 мм Rem Mag, .300 Win Mag. Все эти патроны активно используются стрелками-спортсменами и охотниками, но в России, увы, не производятся. Ввоз таких патронов в Россию из-за санкционной политики Запада либо затруднен, либо вообще запрещен. Конечно, в обход санкций какое-то количество дефицитных патронов привозить получается — с сопутствующими приключениями. Но, во-первых, привозится очень мало. Во-вторых, дефицит существенно поднял цены на патроны: по некоторым калибрам — раза в три. Уже не редкость, когда один выстрел обходится в 1500 рублей, а ведь для тренировок и соревнований стрелку-высокоточнику нужны сотни патронов.

Счет идет на тысячи

— Известно, что российские высокоточники очень достойно себя показывают на международных соревнованиях. Много ли человек в России увлекаются высокоточной стрельбой?

— Даже без учета членов Федерации высокоточной стрельбы России счет идет на тысячи. Для очень многих из них релоадинг станет настоящим спасением. Еще один плюс релоадинга — это возможность за его счет компенсировать недостатки выпускаемых в России боеприпасов. Речь не только о разной навеске пороха или разной посадке пули. Сплошь и рядом что у спортсменов, что у охотников встречается, например, такая ситуация: есть карабин, но он «не переваривает» патроны со стальной гильзой. А выбор российских патронов с латунной гильзой весьма ограничен. Патрона с нужным весом пули среди них может просто не оказаться. «Нарезной» релоадинг способен справиться и с этой проблемой, равно как и с проблемой редких боеприпасов.

— Давайте вернемся к вердикту Госдумы. Очевидно, что успешное принятие законопроекта о релоадинге в первом чтении могло иметь место только после масштабной подготовительной работы. Это так?

— Да, это так. На определенном этапе я сам принял участие в сопровождении законопроекта, поэтому подтверждаю, как человек, видевший рождение законопроекта своими глазами, подготовка была очень качественная. Рассмотрению законопроекта в Госдуме предшествовал не один круглый стол. Было проведено множество рабочих совещаний с участием различных ведомств и организаций. К участию в этих мероприятиях привлекались и представители Федерации высокоточной стрельбы России. Таким образом, вопрос тщательно и всесторонне обсуждался и прорабатывался. Была проделана серьезная работа по донесению до госслужащих информации о том, для чего нужен релоадинг, почему он важен и актуален. Очень серьезную поддержку оказало Министерство спорта. Поскольку на начальном этапе законопроект получил ряд негативных отзывов, Минспорта решило дополнительно предоставить собственный отзыв на него. В результате опасения, которые были высказаны в негативных отзывах, удалось развеять, и законопроект в первом чтении был единогласно принят.