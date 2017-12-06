Курды в Ираке заявили, что треть магазинов Эрбиля закрыты из-за санкций Багдада

Эрбиль, 6 декабря. Курдские бизнесмены в Эрбиле вынуждены закрывать магазины из-за финансового кризиса в регионе.

Курдские СМИ сообщают, что в регионе массово закрываются магазины из-за того, что население не имеет достаточно средств на покупки. Если с обычными продуктами питания проблем пока не возникает, то магазины, продающие какие-либо брендовые вещи, были вынуждены закрыться. Люди предпочитают покупать простые и дешевые товары.

Руководству торговых сетей приходится устраивать акции по уцененной распродаже, так как только это помогает избавиться от товара и позволяет населению сделать покупки. Муниципалитет Эрбиля сообщает, что ранее в районе существовало около тысячи рынков и предприятий, сейчас их количество едва превышает 600.

Власти курдской автономии связывают финансовый кризис с санкциями, введенными Багдадом против Эрбиля.