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Курды в Ираке заявили, что треть магазинов Эрбиля закрыты из-за санкций Багдада
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    Курды в Ираке заявили, что треть магазинов Эрбиля закрыты из-за санкций Багдада

    14:21  6 Декабря 2017
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    Курды в Ираке заявили, что треть магазинов Эрбиля закрыты из-за санкций Багдада

    Эрбиль, 6 декабря. Курдские бизнесмены в Эрбиле вынуждены закрывать магазины из-за финансового кризиса в регионе.

    Курдские СМИ сообщают, что в регионе массово закрываются магазины из-за того, что население не имеет достаточно средств на покупки. Если с обычными продуктами питания проблем пока не возникает, то магазины, продающие какие-либо брендовые вещи, были вынуждены закрыться. Люди предпочитают покупать простые и дешевые товары.

    Руководству торговых сетей приходится устраивать акции по уцененной распродаже, так как только это помогает избавиться от товара и позволяет населению сделать покупки. Муниципалитет Эрбиля сообщает, что ранее в районе существовало около тысячи рынков и предприятий, сейчас их количество едва превышает 600.

    Власти курдской автономии связывают финансовый кризис с санкциями, введенными Багдадом против Эрбиля.

    Курды в Ираке заявили, что треть магазинов Эрбиля закрыты из-за санкций Багдада

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #курды #ирак #курдистан #эрбиль
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