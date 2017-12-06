Житель Красноярска убил и расчленил двух человек из ревности

Красноярск, 6 декабря. Житель Красноярска признался следствию, что совершил жестокое убийство из ревности к женщине.

На территории мусоросортировочного завода в Березовском районе под Красноярском были обнаружены расчлененные тела мужчины и женщины.

По подозрению в совершении убийства был задержан житель Красноярска, который признался в совершении преступления и сообщил, что причиной, по которой он его совершил, стала ревность, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального ГСУСК РФ Ольгу Дегидь.

По ее словам, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.