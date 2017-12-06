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Житель Красноярска убил и расчленил двух человек из ревности
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    Житель Красноярска убил и расчленил двух человек из ревности

    14:04  6 Декабря 2017
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    Житель Красноярска убил и расчленил двух человек из ревности

    Красноярск, 6 декабря. Житель Красноярска признался следствию, что совершил жестокое убийство из ревности к женщине.

    На территории мусоросортировочного завода в Березовском районе под Красноярском были обнаружены расчлененные тела мужчины и женщины.

    По подозрению в совершении убийства был задержан житель Красноярска, который признался в совершении преступления и сообщил, что причиной, по которой он его совершил, стала ревность, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального ГСУСК РФ Ольгу Дегидь.

    По ее словам, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #красноярск
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