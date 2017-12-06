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Политика
ООН не хочет поддерживать русских: эксперт объяснил прекращение гумпомощи Донбассу
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    ООН не хочет поддерживать русских: эксперт объяснил прекращение гумпомощи Донбассу

    14:16  6 Декабря 2017
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    Они не хотят помогать русским: эксперт объяснил отказ ООН от гуманитарной помощи Донбассу

    Политолог Владимир Киреев, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», полагает, что решение ООН о прекращении оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса говорит лишь об одном: организация потеряла свой вес, не способна выполнять стоящие перед ней задачи и во всем поддерживает антироссийские настроения Запада.

    Основное финансирование Организации Объединенных Наций, созданной в годы Второй мировой войны для поддержания и укрепления международного мира и безопасности и развития сотрудничества между государствами, идет из США, напомнил собеседник Федерального агентства новостей.

    «Соединенные Штаты сокращают финансирование ООН, поскольку для них организация потеряла свою значимость и функциональность, они хотят оказывать влияние, минуя инструмент ООН, который как бы контролирует их действия, но только номинально. К тому же большинство других стран, состоящих в ООН, как видим, и так имеют низкий уровень ответственности и во всем ориентируются на Вашингтон и европейских лидеров. Так зачем тратить лишние деньги, которых у США и так нет?», — считает Владимир Киреев.

    Политолог отметил нынешнюю неспособность ООН принимать консолидированные решения и влиять на ситуацию в мире.

    «Сколько за последнее десятилетие было военных операций в мире? Сколько из них ООН удалось предотвратить, остановить ввод войск,  геноцид? А насколько эффективны были гуманитарные операции Организации Объединенных Наций? Ответы на эти вопросы приводят к выводу о том, что ООН стала не более чем переговорной площадкой между странами, но диалога основных мировых игроков на ней не получается. Диалог России и США давно перешел с площадки ООН на межгосударственный уровень, и сейчас, когда отношения между странами ухудшились, он туда и не думает возвращаться», — объяснил эксперт.

    Таким образом, по мнению Владимира Киреева, ООН сегодня — это организация с низкой функциональностью и недостатком финансирования, неспособная принимать серьезные решения и оказывать влияние на происходящее. При этом США и ЕС используют ее для подогрева антироссийских настроений.

    «Решение о сворачивании Всемирной продовольственной программы, в рамках которой оказывалась помощь Донбассу, - это решение, навязанное Вашингтоном. Оно символично, поскольку касается русских, проживающих в Восточной Украине. Отказ им помогать демонстрирует, что ООН не хочет поддерживать русских вообще. И если будут какие-то враждебные действия против России, то ООН не поможет россиянам. Несмотря на то, что у России довольно серьезный вес в Совбезе ООН, американцам удается продавливать некорректные, негуманные решения против РФ», — считает политолог.

    При этом он отмечает, что для жителей Донбасса прекращение гуманитарной помощи ООН на самом деле не имеет серьезного значения.

    «Львиная доля гуманитарной помощи в Донбасс направлялась из России. Это государственная и частная поддержка. Гуманитарная помощь со стороны ООН по сравнению с ней была ничтожно мала», — подчеркнул Владимир Киреев.

    Автор: Марина Степанова
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