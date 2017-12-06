Сирия почти освобождена от террористов: следующим шагом к миру станет Конгресс нацдиалога в Сочи
Фактически вся территория Сирии освобождена от террористов при содействии российской военной группировки. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.
Конгресс национального диалога Сирии, который глава государства предложил создать и провести в Сочи, может стать следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в стране, считает член Общественной палаты РФ 4-го созыва, кандидат социологических наук, президент Информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что президент России подал замечательную идею — включить в переговоры правительства и оппозиции представителей проживающих в Сирии народов и религиозных организаций.
«98-99% территории Сирии действительно уже освобождено. Это большая военная победа сирийской армии при поддержке российских ВКС. Безусловно, при этом есть большая дипломатическая победа — предложение Путина включить в переговоры представителей от национальных групп и религиозных организаций, — комментирует для ФАН Алексей Гришин.
По словам собеседника. Соединенные Штаты на данный момент попытаются не допустить любой межсирийский мирный диалог.
«США пытаются всеми силами не допустить мероприятия и конференции по национальному примирению в Сирии, и поэтому всеми силами воздействуют на оппозицию», — уверен собеседник ФАН.
Официальный Дамаск не раз поддерживал инициативы российской стороны. Свою готовность участвовать в Конгрессе национального диалога правительство Сирии выразило и в этот раз. Также не обошли вниманием и Высший комитет по переговорам, базирующийся в Эр-Рияде. Ранее его представители отказались участвовать в аналогичном мероприятии в Хмеймиме.
Изначально к участию в конгрессе в Сочи были приглашены представители 33 партий и движений: Партия арабского социалистического возрождения, «Народный фронт за перемены и освобождение», Высший комитет по переговорам, а также «Южный фронт» Сирийской свободной армии. Кроме того, присоединиться к диалогу предложили курдской партии «Демократический союз», «Демократической партии Сирийского Курдистана» и «Курдскому национальному совету».
Собрать всех за одним столом переговоров и проработать пути мирного урегулирования сирийского конфликта крайне сложно именно потому, что каждая оппозиционная группа кочет иметь в стране свой мир.
«Будущее Сирии и конституции страны зависит от выработки правил дальнейшей игры, о чем и говорил Путин, — считает Алексей Гришин. — Необходимо выработать основные конституционные положения для выбора будущих руководителей, парламента и так далее. Для этого Путин предложил включить в конгресс не только правительство и группы оппозиции, но и религиозных и национальных представителей. Нацпредставители чаще всего не участвовали в боевых действиях, и именно они будут ратовать за мирный процесс».
Что касается религиозных организаций, то, как считает собеседник, оппозиция при виде духовных лидеров не посмеет себе той вольности, что демонстрировала все это время.
«Религиозные организации в стране представлены в широком плане, начиная от разных конфессий христианства, до самых разнообразных религий и течений. Именно эти представители станут серьезным стабилизирующим фактором, который будет, на мой взгляд, нивелировать возможные негативные сигналы, исходящие от сирийской оппозиции, которая в свою очередь, будет требовать отставки Башара Асада. Вспомните последние Женевские переговоры. При религиозных авторитетах разных конфессий много лишнего не скажешь. Именно у них нет политического интереса. — уверен Алексей Гришин. — Я смотрю в будущее с оптимизмом, если удастся посадить за стол переговоров в Сочи всех. Недаром этот процесс уже называют «новой Ялтой».