Сирия почти освобождена от террористов: следующим шагом к миру станет Конгресс нацдиалога в Сочи

Фактически вся территория Сирии освобождена от террористов при содействии российской военной группировки. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Конгресс национального диалога Сирии, который глава государства предложил создать и провести в Сочи, может стать следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в стране, считает член Общественной палаты РФ 4-го созыва, кандидат социологических наук, президент Информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что президент России подал замечательную идею — включить в переговоры правительства и оппозиции представителей проживающих в Сирии народов и религиозных организаций.

«98-99% территории Сирии действительно уже освобождено. Это большая военная победа сирийской армии при поддержке российских ВКС. Безусловно, при этом есть большая дипломатическая победа — предложение Путина включить в переговоры представителей от национальных групп и религиозных организаций, — комментирует для ФАН Алексей Гришин.

По словам собеседника. Соединенные Штаты на данный момент попытаются не допустить любой межсирийский мирный диалог.

«США пытаются всеми силами не допустить мероприятия и конференции по национальному примирению в Сирии, и поэтому всеми силами воздействуют на оппозицию», — уверен собеседник ФАН.

Официальный Дамаск не раз поддерживал инициативы российской стороны. Свою готовность участвовать в Конгрессе национального диалога правительство Сирии выразило и в этот раз. Также не обошли вниманием и Высший комитет по переговорам, базирующийся в Эр-Рияде. Ранее его представители отказались участвовать в аналогичном мероприятии в Хмеймиме.

Изначально к участию в конгрессе в Сочи были приглашены представители 33 партий и движений: Партия арабского социалистического возрождения, «Народный фронт за перемены и освобождение», Высший комитет по переговорам, а также «Южный фронт» Сирийской свободной армии. Кроме того, присоединиться к диалогу предложили курдской партии «Демократический союз», «Демократической партии Сирийского Курдистана» и «Курдскому национальному совету».

Собрать всех за одним столом переговоров и проработать пути мирного урегулирования сирийского конфликта крайне сложно именно потому, что каждая оппозиционная группа кочет иметь в стране свой мир.

«Будущее Сирии и конституции страны зависит от выработки правил дальнейшей игры, о чем и говорил Путин, — считает Алексей Гришин. — Необходимо выработать основные конституционные положения для выбора будущих руководителей, парламента и так далее. Для этого Путин предложил включить в конгресс не только правительство и группы оппозиции, но и религиозных и национальных представителей. Нацпредставители чаще всего не участвовали в боевых действиях, и именно они будут ратовать за мирный процесс».

Что касается религиозных организаций, то, как считает собеседник, оппозиция при виде духовных лидеров не посмеет себе той вольности, что демонстрировала все это время.