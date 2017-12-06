Патриотический комикс о «киборгах» презентовали в Киеве

Киев, 6 декабря. Ко Дню Вооруженных сил в столице Украины состоялась презентация комиксов «Киборги. Начало. 26.05.14 », посвященных боям в донецком аэропорту.

Журналист и модератор мероприятия Наталья Федечко рассказала в интервью украинскому изданию, что комиксы рассказывают о событиях 2014 года, когда проходили бои за донецкий аэропорт. В них солдаты украинской армии представлены как супергерои.

«Это вовсе не придуманные истории, ведь ребята это вычитывают и проверяют, действительно ли так было», — рассказала Федечко.

Федечко добавила, что комиксы рассчитаны как на взрослую аудиторию, так и на школьников. Детей знакомят с комиксами в школах в рамках «уроков мужества».

На Украине активно пропагандируют «достижения» ВСУ и прославляют «героев АТО». Так, завтра в прокат выйдет полнометражный художественный фильм «Киборги» о боях в донецком аэропорту. Между тем украинские силовики ведут вооруженную операцию против мирного населения, регулярно нарушая режим перемирия в Донбассе, вопреки всем договоренностям.