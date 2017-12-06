В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»

Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов заявил, что «спортивные функционеры, национальная сборная и Олимпийский комитет России якобы «изнасиловали олимпийские ценности».

Украинский чиновник просто привлекает к себе внимание, и нам не стоит реагировать на заявления странных людей, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности», — написал Жданов на странице в Facebook.

Кроме того, он также подчеркнул, что спортивные функционеры, национальная сборная и Олимпийский комитет России якобы «изнасиловали олимпийские ценности». По этой причине, решение МОК он считает «хорошим сигналом, свидетельствующим о реальном процессе очищения международного спорта и Олимпийского движения от злоупотреблений».

«Украинский чиновник просто привлекает к себе внимание, поэтому и употребляет такую лексику. А что тут вообще можно сказать? Я не считаю нужным обращать внимание на такие выпады, потому что завтра он еще какие-нибудь оскорбления придумает. Нам вообще не стоит реагировать на заявления странных людей. Нужно просто работать» — заключил депутат.

Напомним, 5 декабря исполнительный комитет МОК отстранил сборную Российской Федерации от участия в Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены РФ, которые смогут доказать, что не применяли допинг, будут допущены до игр под нейтральным флагом. Сама Олимпиада будет проходить в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.