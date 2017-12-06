Нетаньяху отказался комментировать слухи о готовности США признать Иерусалим

Иерусалим, 6 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал комментировать слухи о планах США признать Иерусалим официальной столицей страны.

Во время своего 20-минутного выступления на Иерусалимской дипломатической конференции Нетаньяху затронул тему экономического развития, коснулся ряда международных вопросов, а также подчеркнул важность сотрудничества Израиля с США. Однако при этом глава правительства никак не прокомментировал ранние заявления США о готовности признать Иерусалим, передает Reuters.

Напомним, что Иерусалим является официальной столицей Израиля, однако израильский суверенитет над восточной частью города оспаривается Палестинской национальной администрацией и не признан ООН. В связи с этим многие страны располагают свои посольства в Тель-Авиве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия обеспокоена возможным осложнением обстановки в регионе, если президент США Дональд Трамп признает Иерусалим израильской территорией.