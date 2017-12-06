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Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Россия
Депутата Рашкина, подавшего иск на Мутко, уличили в самопиаре
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    Депутата Рашкина, подавшего иск на Мутко, уличили в самопиаре

    13:48  6 Декабря 2017
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    Депутата Рашкина, подавшего иск на Мутко, уличили в самопиаре

    Москва, 6 декабря. После заявления МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпиаде-2018 первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин подал судебный иск против Виталия Мутко, обвинив бывшего министра спорта в вынесении такого решения комитетом.

    Рашкин заявил, якобы Мутко «не соответствует занимаемой должности», что, как считает депутат, привело к «унижению и позору» российских спортсменов, пишут «Народные Новости».

    Такие действия Рашкина являются обычным самопиаром за счет громких событий, считает политолог Андрей Колядин. Он также пояснил изданию, что в то же время такие действия стоит расценивать как продолжение идеологии партии, членом которой Рашкин является.

    «Это, бесспорно, личный самопиар, а также выражение позиции партии, ведь он депутат, представитель партии. Такие действия – продолжение той идеологии, которую партия представляет в публичном пространстве», — отметил Колядин.

    Напомним, накануне Международный олимпийский комитет вынес решение о недопуске российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в 2018 году, отметив, что некоторые из них все же смогут выступить на соревнованиях, но под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно запретил присутствовать на Олимпиаде бывшему министру спорта РФ Виталию Мутко и обязал Олимпийский комитет России предоставить 15 млн долларов на развитие на развитие глобальной антидопинговой системы.

    Автор: Алексей Громов
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    #мок #мутко #рашкин
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