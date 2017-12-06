Украинское предприятие не отдает долг партнеру из России, оправдываясь «майданом»

Киев, 6 декабря. Компания «Лагом-Украина» более трех лет не выплачивала долг российскому предприятию из Подмосковья, объясняя все свои проблемы «майданом», сообщили источники Федерального агентства новостей.

Между группой «Форум», производящей полимерные материалы, и «Лагом-Украина», делающей украшения для стен и потолков, был заключен многомиллионный договор еще до государственного переворота на Украине.

Но потом на Украине произошел «майдан», и в «Лагом» сказали, что у них крупные проблемы из-за этих событий. По словам представителей компании, выплатить долг они не могут, поэтому попросили перенести срок возврата. Положение осложнялось тем, что подмосковная компания является российско-киприотской, то есть международной. Однако украинцам удавалось уговаривать россиян более трех лет. Долг так и не был выплачен.

На днях «Форум» все-таки обратился в арбитражный суд с иском на сумму более 47 миллионов рублей. Как отмечают источники, проблема в том, что за время после переворота украинское предприятие без банкротства не осилит эту сумму.