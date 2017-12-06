Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Мурманске
Общество
Украинское предприятие не отдает долг партнеру из России, оправдываясь «майданом»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинское предприятие не отдает долг партнеру из России, оправдываясь «майданом»

    14:17  6 Декабря 2017
    117

    Украинское предприятие не отдает долг партнеру из России, оправдываясь «майданом»

    Киев, 6 декабря. Компания «Лагом-Украина» более трех лет не выплачивала долг российскому предприятию из Подмосковья, объясняя все свои проблемы «майданом», сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Между группой «Форум», производящей полимерные материалы, и «Лагом-Украина», делающей украшения для стен и потолков, был заключен многомиллионный договор еще до государственного переворота на Украине.

    Но потом на Украине произошел «майдан», и в «Лагом» сказали, что у них крупные проблемы из-за этих событий. По словам представителей компании, выплатить долг они не могут, поэтому попросили перенести срок возврата. Положение осложнялось тем, что подмосковная компания является российско-киприотской, то есть международной. Однако украинцам удавалось уговаривать россиян более трех лет. Долг так и не был выплачен.

    Украинское предприятие не отдает долг партнеру из России, оправдываясь «майданом»

    На днях «Форум» все-таки обратился в арбитражный суд с иском на сумму более 47 миллионов рублей. Как отмечают источники, проблема в том, что за время после переворота украинское предприятие без банкротства не осилит эту сумму.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #майдан #долг #бизнес
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть